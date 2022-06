Aunque no se apruebe la Reforma Electoral, “ya va a salir Lorenzo Córdova y se puede elegir a uno mejor”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuarán haciendo “reformas trascendentes”, aun cuando la oposición acordó vetar todas las iniciativas del oficialismo en el Congreso de la Unión.

En su Mañanera en Palacio Nacional, dijo que la transformación del país no depende sólo de las leyes, e incluso resaltó que sino se aprueba la propuesta de reforma político-electoral que enviará a los legisladores el cambio se dará, pues el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, está pronto a concluir su mandato, en abril 2023.

“Tenemos margen para seguir transformando, por eso están en un error, y en el caso de la reforma electoral, de todas maneras ya va a salir Lorenzo Córdova y se puede elegir a uno mejor, el señor Ciro Murayama, se puede encontrar uno mejor", indicó AMLO.

La crítica de López Obrador se dio después de leer un artículo del periodista Héctor Aguilar Camín, en el que aplaude la “moratoria” de la oposición.

“El poder Legislativo está hecho para legislar. Entonces, si va a ver moratoria, o sea, no se va a aprobar nada, pues mínimo que no cobren. Y ahora vamos a ver cuando envíe lo de la reforma al horario de Verano a ver qué van a hacer”, señaló el mandatario.

AMLO busca reforma para garantizar consejeros honestos

Sin embargo, López Obrador dijo que “si los problemas de un país, los problemas de México tuviesen que ver con las leyes, no habría problema”.

“No todo depende de las leyes, claro que nosotros vamos a seguir haciendo reformas trascendentes sin violar el marco legal porque no hay ninguna ley que nos diga ‘síganle pagando publicidad a Aguilar Camín’, ninguna ley, entonces continúa la reforma trascendente de no comprar lealtades ni conciencias”, destacó.

Destacó que se busca una reforma constitucional en materia electoral para garantizar que los consejeros sean gentes de inobjetable honestidad, y que los elija el pueblo a los consejeros; también, para disminuir el costo de la democracia en México y el porcentaje de legisladores en el Congreso.

“¿Por qué no quieren la reforma?, ¿por qué ya no va a haber plurinominales?, ¿por qué no quieren la reforma? ¿Por qué ya no va a ver billullos?, porque van a seguir un aparato que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones y con menos credibilidad”, apuntó.

