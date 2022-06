Reta el gobernador de Aguascalientes al presidente nacional del PAN a retomar debate

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, hizo un llamado este miércoles a través de un mensaje en Twitter al presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, a retomar un debate que dejaron pendiente desde el 3 de noviembre del 2021, cuando ambos personajes externaron su visión entorno al proceso electoral que en ese momento se encontraba en la fase de elección de candidaturas.

El mensaje del mandatario hidrocálido señaló: “Después del resultado electoral del pasado 5 de junio es momento de retomar esta conversación @MarkoCortes”.

En la publicación, Martín Orozco, se refería la respuesta del dirigente blanquiazul, que en noviembre del 2021 le reclamaba a Martín Orozco, ponerse del lado del presidente López Obrador: “¡Mientes, @MartinOrozcoAgs! No le hagas el juego a @lopezobrador_, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022?, señalaba Marko Cortés.

Se enfrascaron en un fuerte debate sobre las decisiones partidistas. Foto: Especial

Tanto el dirigente nacional como el gobernador de Aguascalientes, se enfrascaron en un fuerte debate sobre las decisiones partidistas y el mensaje que Martín Orozco calificó como derrotista de Marko Cortés, cuando antes del proceso electoral anticipaba una victoria de MORENA en 5 de las 6 gubernaturas en disputa.

Martín Orozco, ha señalado en repetidas ocasiones la necesidad de la renovación de la dirigencia nacional de su partido, lo que se ha interpretado este miércoles, como un tema inconcuso que el mandatario de Aguascalientes pretende dirimir.

