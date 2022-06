¿Quién es Alin Pantoja Cervantes?: la joven de 16 años desaparecida en CDMX fue víctima de desaparición forzada en 2019

Este miércoles 15 de junio colectivas feministas bloquearon el Eje Central Lázaro Cárdenas, al cruce con Avenida Juárez, para exigir la pronta aparición de Alin Pantoja Cervantes, joven de 16 años que desapareció en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Tomadas de las manos y sosteniendo pancartas con el rostro de Alin, las mujere impidieron el paso de los vehículos, los cuales tuvieron que tomar otras vialidades para circular.

Los peatones si podían pasar libremente por la zona, ya que las manifestantes solamente pidieron que se preste atención al caso para generar presión a las autoridades.

A través de redes sociales, la Colectiva "Las Tlahuelpuchis", informó que la última vez que vieron a Alin fue el pasado 14 de junio en Forum Buenavista, alrededor de las 15:30 horas.

"Se quedaría de ver con unas conocidas, desde ese momento no sabemos nada de ella, no tenía motivos para no regresar a casa", declaró la colectiva en su página de Facebook