Morena busca tener un dirigente priista "a modo": Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó el planteamiento de 10 expresidentes y del coordinador de la bancada en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, de dejar anticipadamente la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), luego de los resultados electorales y la crisis por la que atraviesa el partido, asegura se mantendrá en el encargo hasta agosto de 2023.

Lo anterior, luego de la reunión de cuatro horas que sostuvieron este martes, los exdirigentes: Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy, César Camacho, Humberto Roque Villanueva, Pedro Joaquín Codwell, Manlio Fabio Beltrones, Roberto Madrazo y José Antonio González; así como el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

El encuentro se dio a solicitud de los exdirigentes quienes se dijeron preocupados del rumbo del partido luego de los resultados electorales del pasado 5 de junio que agudizaron la crisis de la fracción al perder dos entidades más (Hidalgo y Oaxaca).

Aunque el dirigente negó que se haya planteado su renuncia y que haya habido reclamos por parte de los expresidentes priistas, tras cuestionamientos directos, reconoció que se planteó pero fue rechazado por los integrantes del CEN.

“Lo que se hizo en los planteamientos claros y como es, es la reflexión el análisis de ir o no, o de continuar o no en la dirigencia nacional del partido. El señalamiento que se hacía puntual, no sólo por el contexto de los resultados electorales, es un planteamiento que se escucha, aquí a todos los militantes se les escucha y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años, a mi no me puso ningún presidente de la República a mi me puso la militancia con millones de votos, ganamos la elección”, señaló Morena.