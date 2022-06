Se reúnen 10 exdirigentes del PRI con “Alito”, le piden cuentas

La mañana de este martes, 10 exdirigentes priistas arribaron a la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, para sostener una reunión con el actual presidente del partido, Alejandro Moreno.

Minutos antes de las 11:00 de la mañana inició la reunión a puerta cerrada en el salón Presidentes de la sede priísta, encuentro que se dio a petición de los ex presidentes quienes, ante la grave crisis que enfrenta el partido, solicitaron reunión con “Alito” para reflexionar sobre el rumbo del partido luego de los resultados electorales del pasado 5 de junio.

En esas elecciones sumaron dos entidades más a su lista de pérdidas, Hidalgo y Oaxaca; y de cara a las elecciones de 2023 en las que se disputarán el Estado de México y Coahuila que son los dos estados que le quedan al Revolucionario Institucional, sin contar Durango en donde ganaron las elecciones del 5 de junio pasado con la alianza “Va por México”.

Los ex dirigentes han externado su preocupación por el rumbo y destino del partido en las elecciones presidenciales de 2024, por ello solicitaron la reunión con “Alito” quien ha sido cuestionado sobre la dirección que le ha dado al partido y sus resultados, luego de que en los últimos dos años perdió 10 de las 12 entidades en las que gobernaba el PRI.

Al encuentro acudieron los ex presidentes Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy, César Camacho, Humberto Roque Villanueva, Pedro Joaquín Codwell, Manlio Fabio Beltrones, Roberto Madrazo y José Antonio González; así como el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

Entre los ex dirigentes ausentes están Enrique Ochoa, quien fue invitado al encuentro pero por problemas de salud no pudo asistir al encuentro que inicialmente solicitaron siete ex dirigentes y de último momento se sumaron Dulce María Sauri, Roberto Madrazo y José Antonio González.

Se espera que en las próximas horas, al término de la reunión, los priistas den un mensaje ante los representantes de medios de comunicación que se rencuentran a la espera de los resultados que arrojé el encuentro.

