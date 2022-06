Alejandro Moreno se negó a dejar la presidencia del PRI; llegó a varios acuerdos, asegura Miguel Ángel Osorio Chong

Después de que su nombre fuera mencionado como uno de los posibles elegidos para dirigir al Partido Revolucionario Institucional en lugar de Alejandro Moreno, Miguel Ángel Osorio Chong dio una entrevista a Carlos Zúñiga para Cámara de Origen de El Heraldo Media Group.

En la charla, el senador aseguró que el encuentro fue largo, debido a que todos los involucrados tuvieron tiempo de dar a conocer su postura y reflexión sobre diversos temas, dentro de los que se destacó la posible salida de Alejandro Moreno. Agregó que el político negó esta posibilidad.

"Eso sí quedó bien claro del lado de él", dijo.

El partido busca las estrategias que seguirán en los próximos meses.

Se reúnen 10 ex dirigentes del PRI con “Alito”, le piden cuentas

Explicó que la prioridad del partido es que se fijen las estrategias para realizar una alianza competitiva con vías a las elecciones del 2023 en Coahuila y el Estado de México.

"Debemos tener un partido fuerte", dijo.

Al encuentro acudieron once exdirigentes, el coordinador de la Cámara de Diputados y el mismo Miguel Ángel Osorio, quienes acordaron con el actual líder del PRI el evitar la falta de unidad, la inclusión, la falta de confianza, la toma de decisiones unilaterales, entre otros.

"Su respuesta fue no me voy y reviso los otros temas", dijo Osorio.

Agregó que Alejandro Moreno le comentó a los los priistas que no tiene la intención de competir en las elecciones presidenciales, por lo que no está actuando a favor de un proyecto personal.

"Es más grande el partido de los que estábamos en la mesa", dijo.

Indicó que no se habló sobre la conferencia que dará Layda Sansores para revelar audios que presuntamente incriminan a Alejandro Moreno en prácticas irregulares. No obstante, indicó que no ve con buenos ojos la realización de estos actos.

"Que no se usen los recursos del Estado para lastimar a un partido", dijo.

Sigue leyendo:

Alejandro Moreno presenta amparo contra difusión de audios que lo relacionan con irregularidades

PRI y PRD niegan acetar Moratoria legislativa; PAN se queda solo en el Senado