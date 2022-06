Hoy no circula 15 de junio: ¿Qué vehículos descansan este miércoles en CDMX y Edomex?

Iniciamos la temporada de lluvias y las condiciones atmosféricas son favorables para la dispersión de contaminantes en la Ciudad de México y la Zona conurbada del Estado de México. Por lo que el Programa Hoy No Circula seguirá aplicando de manera normal este miércoles 15 de junio.

Según disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el ordenamiento tendrá vigencia desde las 5:00 horas hasta las 22:00 la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos no circulan?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 3 y 4 o engomado rojo. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circulan este miércoles 15 de junio.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Da inicio la revisión del transporte público concesionado en la CDMX

Con el aumento de un peso en la tarifa del transporte público concesionado, mañana 15 de junio, inician los operativos del Gobierno capitalino para revisar las condiciones de las unidades que brindan el servicio.

En dado caso que se incumplan los requisitos planteados por las autoridades, las sanciones van desde llevarse la unidad al corralón hasta la pérdida de la ruta para la organización de transportistas correspondiente.

