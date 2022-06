Va por México anunciará método democrático para selección de candidatura de 2024: Jesús Zambrano

Tras las elecciones pasadas del 5 de junio, el Partido de la Revolucionario Democrática obtuvo una votación menor a tres por ciento en Durango; sin embargo, va a gobernar siete municipios.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, señaló que el único estado en el que perdieron el registro nacional es en Hidalgo, pero en Oaxaca, Aguascalientes y Quintana Roo, obtuvieron votaciones arriba del tres por ciento.

"En Tamaulipas no logramos obtener el tres por ciento, tampoco lo teníamos desde 2015, hace siete años que no hemos podido remontar esta preocupante situación, crecimos en la votación y porcentaje en esta última elección, pero no rebasamos el tres por ciento", detalló.

Zambrano agregó que el PRD está obligado a tomar una serie de medidas, para salir mucho más fuerte y ser una parte integral de la coalición Va por México.

Aseguró que ya se están preparando para las elecciones de 2023 en el Estado de México y de Coahuila.

"Vamos a arrancar como lo anunciamos la semana pasada junto con la coalición, los trabajos para las elecciones presidenciales de 2024, las elecciones generales, y ahí va a estar el PRD y vamos a recuperar nuestra fortaleza", aseguró.

Reconoció que les ha faltado realizar una serie de actividades para elevar su porcentaje de votación, pues no están conforme con el actual.

"Estamos haciendo un balance muy profundo, revisando en qué fallamos".

Finalmente, comentó que en los próximos días darán algunos anuncios muy importantes.

"Vamos a fijar un método pronto los tres partidos(PAN-PRI-PRD) para ver cómo vamos a caminar en las elecciones de 2023 y 2024 y vamos a anunciar un método que sea transparente y democrático para la selección de la candidatura mujer u hombre de la coalición 2024".

