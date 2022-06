No cobren si no van a trabajar: AMLO dice a legisladores que aplicarán moratoria para no avalar reformas

Ante la decisión de legisladores del PAN, PRI y PRD de aplicar una moratoria para no avalar ninguna reforma presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió que no cobre ni vayan al Congreso si no van a trabajar.

"Imagínense qué legisladores, que perjudican al pueblo, entonces que ya no vayan sino van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados y de senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia porque están declarando que no van a aprobar nada, nada de lo que nosotros vamos a proponer", expuso.

Durante la conferencia de prensa Mañanera en Palacio Nacional, López Obrador aclaró que el Ejecutivo Federal tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas, por lo que es su derecho.

Incluso hay una iniciativa presidencial de reforma electoral que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para su análisis y discusión. Además, en los próximos meses enviará la reforma a la Guardia Nacional.

"Toco todo esto por las mentiras de que no pagaban impuestos los pobres, y que ese era el problema fiscal de México. El problema era quienes solo los que más tienen no pagaban porque se creían los dueños de México", indicó AMLO.

Opositores firman moratoria

El mandatario habló en su conferencia de prensa también de no dejarse "apantallar" con la mentira que el cambio de horario de verano afectará o dejará problemas con las finanzas.

"No va a haber ningún problema, al contrario tienen mucha confianza a los inversionistas porque ahora no se permite la corrupción", expresó.

La semana pasada, la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) anunciaron un acuerdo que firmaron todos los coordinadores de sus partidos en las Cámaras de Diputados y Senadores para que sus legisladores voten en contra de las reformas que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso, como parte de una estrategia para impedir que haya cambios a la Constitución y en respuesta a que perdieron cuatro de las seis gubernaturas en las elecciones del pasado 6 de junio.

RMG