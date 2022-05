¿Por qué hay deficiencias en el peritaje de la Línea 12? Esto dice la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos

El Gobierno de la Ciudad de México señaló las deficiencias del tercer y último reporte de la empresa DNV sobre la causa raíz del colapso de la Línea 12 del Metro.

“El documento Preliminar del Reporte Único de Resultados de Análisis Causa-Raíz (ACR) presentó una serie de deficiencias e inconsistencias que no corresponden con las exigencias que este Reporte requiere”, justificó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en un comunicado de prensa.

En términos técnicos: la falta de hipótesis alternativas y las razones de su descarte; la ausencia en el modelo de un análisis más detallado de la fatiga inducida por distorsión; la falta de explicación sobre la exclusión del “Tramo espejo” como referencia empírica y analítica.

Mientras que en Términos Metodológicos: la razón por la cual no se hizo el análisis Causa-Raíz siguiendo su propia metodología; la justificación para no haber incluido el análisis SCAT de cada barrera, así como el uso de una definición de Causa-Raíz que no proviene de la metodología BSCAT; y una explicación de por qué se confunden las causas establecidas en su propio Dictamen Técnico (Falta de pernos e incumplimientos de diseño) con las barreras.

La Secretaría explicó que ha sostenido una comunicación constante con la empresa DNV solicitándoles la aclaración de las inconsistencias y deficiencias observadas (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría explicó que ha sostenido una comunicación constante con la empresa DNV solicitándoles la aclaración de las inconsistencias y deficiencias observadas, no obstante, a la fecha aún no han recibido una respuesta satisfactoria;

El Informe Fase III fue entregado por la empresa DNV a la Secretaría el pasado 28 de febrero de 2022, pero incumplió con las especificaciones solicitadas en el contrato celebrado, a diferencia de los documentos correspondientes al Dictamen Técnico Preliminar (Fase I) y el Dictamen Técnico Final (Fase II), que sí cumplieron con los elementos suficientes y la calidad requerida.

Agregó que el Gobierno de la Ciudad de México ha cumplido en todo momento con las cláusulas del contrato celebrado con la empresa DNV, incluidos los pagos acordados en el mismo; ya inició un proceso de rescisión de contrato.

