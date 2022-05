Fiscalía General de la República inicia investigación en contra de Lady FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga posibles conductas irregulares de una servidora pública de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que amenazó a un repartidor de agua tras chocar con su triciclo.

En redes sociales se difundió un video en el que aparece, conduciendo un automóvil, una mujer con uniforme con las siglas de la institución, a quien el hombre le pide que se haga responsable del daño a su herramienta de trabajo.

“No me obligues a venir con más gente, no me obligues, amigo, por favor, aquí adelante está la agencia y con una llamada va a venir todo mi equipo”, señaló la mujer, a quien se nombró Lady FGR.

Con actitud prepotente, la mujer le cuestiona al repartidor si él le va a pagar el daño a su vehículo.

“¿Sabes cuánto cuesta mi fascia?”, dijo la mujer que se retiró del lugar luego de que el hombre preguntó a otra persona si tiene cámaras para ver lo ocurrido.

El repartidor menciona que el vehículo de la mujer no trae placas.

Al respecto, la Fiscalía señaló en Twitter el inició de la indagatoria por estos hechos.

“Con respecto a la denuncia ciudadana difundida en redes sociales el 3 de mayo, que involucra a una servidora pública de la @PGR_AIC, se inició expediente de investigación por probables conductas irregulares", indicó en un tuit.

La FGR señaló que, a través de su Órgano Interno de Control, vigila, corrige y sanciona las acciones que van en contra de los principios de la institución y que rigen el servicio público.

