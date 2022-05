Asaltante descubre que le entregaron celular falso y amenaza de muerte pasajero: VIDEO

A través de redes sociales se difundió el video de un nuevo asalto ocurrido en una combi que transitaba por la autopista México-Puebla en el Estado de México y lo que más indignación causó fue que uno de los delincuentes amenazó de muerte a un pasajero que intentó salir bien librado del atraco entregando un celular falso, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos sobre este desafortunado episodio delictivo que pudo haber terminado en una auténtica tragedia.

Este indignante fue difundido en diferentes páginas de denuncia ciudadana donde se informó que este atraco ocurrió en la autopista México- Puebla a la altura de Los Reyes, La Paz al oriente del Estado de México y según se puede ver en la grabación todo ocurrió a plena luz del día pues eran alrededor de las 13:00 horas del pasado miércoles 13 de abril cuando estos delincuentes cometieron su fechoría.

En las imágenes captadas por la cámara de vigilancia ubicada al interior de la combi se puede apreciar que la unidad se encontraba detenida en algún paraje de la zona antes mencionada cuando un par de sujetos armados abren la puerta de la cabina trasera y de inmediato comienzan a exigir a los pasajeros que entreguen los celulares y carteras.

Al escuchar las palabras del asaltante, una mujer intenta esconder su celular, pero el ladrón se percata de la acción y le dice “ya te vi”, por lo que a la pasajera no le queda otra opción más que entregar su teléfono al igual que el resto de los pasajeros.

Asaltante descubre celular falso

Cabe mencionar que, la tensión en este atraco comenzó a subir cuando un hombre que viajaba en la parte trasera de la combi se negaba a entregar sus pertenencias, por lo que el delincuente centró su atención en él y de manera agresiva comenzó a exigirle sus pertenencias, el hombre entregó un teléfono falso para tratar de salir bien librado de este hecho delictivo, sin embargo, no contaba con que el delincuente descubriría la jugada por lo que fue amenazado de muerte.

“El celular, en corto hijo, va, no le hagas a la mam*da hijo de tu p*ta madre, a ver, si no prende te doy en tu p*ta madre eh, a ver el otro teléfono”, fueron las palabras del delincuente, quien amagó con dispararle al pasajero que trató de engañarlo, no obstante, una vez que se apoderó de todos los celulares de los pasajeros decidió retirarse de la escena a pie junto a su cómplice, quien cerró la puerta de la combi violentamente y le indicaron al chofer que continuara su camino, no obstante, no se aprecia qué pasa después debido a que la grabación llega a su final.

Hasta el momento, la policía mexiquense no reporta la detención de alguna persona relacionada con estos hechos, sin embargo, en redes sociales el video de este atraco se hizo viral y desató una gran indignación entre los internautas, quienes iniciaron su propia campaña para tratar de identificar a este par de delincuentes, asimismo, pidieron a las autoridades que se redoblen esfuerzos para devolver la tranquilidad a los miles de pasajeros que diariamente son víctimas de asaltos en la llamada “autopista de la muerte”.

