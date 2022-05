AMLO confirma más controles migratorios en frontera sur ante eliminación del Título 42

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en la Mañanera que México incrementará controles migratorios en su frontera sur para frenar el paso irregular de migrantes, flujos que prevén que se incrementen de manera crítica a finales de mayo con la anunciada eliminación del programa migratorio Título 42, que realiza deportaciones exprés en Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, el mandatario fue cuestionado si México acordó con Estados Unidos intensificar controles migratorios en la frontera sur, tras la visita del pasado martes del Canciller Marcelo Ebrard a Washington.

“Sí vamos a mantener más protección en la frontera sur, pero insistiendo, no me voy a cansar en insistir, en que hay que atender las causas. La gente no sale de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hace por necesidad”, enfatizó el mandatario.