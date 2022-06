Anuncia Tribunal Superior de Justicia del Edomex Observatorio Ciudadano en Valle de México

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México creará un Observatorio Ciudadano en la región del Valle de México para que se conozcan los alcances de la procuración de justicia y se recupere la confianza de los mexiquenses en la misma, anunció su presidente Ricardo Sodi Cuellar, ante empresarios del estado.

Durante una reunión con integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ACESEM) señaló que el observatorio cubrirá municipios como Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan.

El titular del Poder Judicial del Edomex también se comprometió con los empresarios a desarrollar un modelo de mediación en sede empresarial, es decir al interior de la ASECEM.

Destacó que a más tardar en una semana se reunirá con los empresarios para concretar un convenio que permita establecer el Centro de Mediación dentro de la asociación.

Luego de que hace tiempo, el dirigente de ASECEM, Raúl Chaparro solicitó una Procuraduría de Justicia para el Sector Empresarial, Sodi Cuellar dijo que a través del centro de mediación, los empresarios podrán arreglar sus problemas entre sí y evitarán tener que ir ante los tribunales.

“No se me olvida lo de la Procuraduría de la Defensa del Empresario, pero en vez de que se cree una defensa del empresario vamos a empoderar a los empresarios, su primer defensor será el Poder Judicial; primero porque sin empresarios no hay trabajo, sin trabajo no hay impuestos y sin impuestos no hay presupuesto”.

“Les propongo hacer que los comerciantes arreglen sus problemas entre comerciantes, a través de un centro de Mediación Privada en la ASECEM, capacitando a los mediadores privados, para luego registrar ante el Centro Estatal de Mediación y Conciliación, como cosa juzgada, como si fuera una sentencia. El que no cumpla se ejecuta como medida de apremio”.

Te podría interesar: IECM ofreció "gasto eficiente y revisión de estructura" a gobierno de la CDMX, señala consejera presidenta

El titular del Poder Judicial del Edomex se comprometió a desarrollar un modelo de mediación en sede empresarial

FOTO: Especial

Sodi Cuellar reconoció que uno de los grandes problemas que enfrenta la administración de justicia en el Edomex es de imagen, por la falta de confianza de la ciudadanía; la cual se busca recuperar, como uno de los principales ejes del Tribunal.

Para lograrlo se está escuchando a la ciudadanía y vinculando a la abogacía mexiquense, a través de los observatorios donde se analizan los problemas en particular de cada sector; a partir de lo cual, se estructuran las acciones del tribunal.

“De nada me sirve darles estadísticas y decirles que hemos terminado tantos expedientes y hemos dictado cuántas sentencias, si la percepción no es favorable, tenemos que buscar respetabilidad de los jueces, que sean respetados y respetables; que no haya lenidad, es decir la no aplicación del estado de derecho”.

Sigue leyendo:

Inhabilitan a exfuncionario municipal de Ecatepec por corrupción

Edomex implementa estrategias para evitar la delincuencia desde sus causas

Ecatepec emplea tecnología de punta para combatir a la delincuencia