IECM ofreció "gasto eficiente y revisión de estructura" a gobierno de la CDMX, señala consejera presidenta

La presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño reconoció que, de manera pública y privada, ofreció a las autoridades capitalinas “gasto eficiente, racionalidad administrativa y revisión de la estructura”.

En la quinta sesión ordinaria del Consejo General del IECM, la funcionaria electoral destacó que esto lo comentó, en diciembre pasado, al entonces jefe de la oficina de Claudia Sheinbaum Pardo.

Avendaño Durán fijo esta postura, después de que varios Consejeros Electorales le solicitaron una explicación sobre los dicho de Sheinbaum Pardo, en donde menciona que “hubo muchas pláticas” con autoridades electorales para llevar a cabo la eliminación de cinco unidades administrativas del IECM.

La consejera presidenta explicó a sus compañeros que, a principios de mayo, explicó a la Secretaría de Finanzas que de aprobarse la reforma en el Congreso capitalino era necesario una ampliación presupuestal para sufragar las liquidaciones de por lo menos 100 trabajadores y es que dijo ya tenían un déficit presupuestal de cerca de 200 millones de pesos.

Recordó que ella solicitó al órgano legislativo a través de un oficio abrir el tema “a parlamento abierto” para discutir con expertos, y sobre todo que les permitiera restructurarse de manera autónoma.

Recalcó que si bien no se pierden facultades si se pierde personal, “y estamos consientes de que tenemos que cumplir derechos laborales”; apuntó que preservar a todos los trabajadores no podría ser posible pues “no sé de qué manera podríamos hacerlo y no sé de dónde vamos a sacar el dinero (para pagarles)”.

Patricia Avendaño, presidenta del IECM

FOTO: Especial

Añadió que el tema presupuestario “es una bomba de tiempo”, sin embargo, realizará lo posible para sacar adelante todas las funciones que tienen por ley, pues al decir lo contrario “estaríamos derrotados y nuestra función no tiene sentido”.

Por su parte, la consejera electoral, Carolina Del Ángel reprochó que la reforma aprobada se realizada “sobre las rodillas” y que las autoridades capitalinas se hayan dedicado a “denostar” al IECM.

Además, rechazó haberse reunido en privado o públicamente con autoridades de la ciudad para debatir el asunto.

En tanto, el consejero electoral, Mauricio Huesca señaló lo mismo que Del Ángel que de ninguna manera tuvo reuniones secretas, y es que dijo yo “no podría entregar al Instituto ni atentar contra la democracia de la ciudad”.

Finalmente, el consejero electoral, Ernesto Ramos expuso que esta decisión se tomo sin conocer realmente al IECM, y “se toman las decisiones sin conocer, sin hacerse responsable de las consecuencias que otro órgano externo a nosotros tomo”.

