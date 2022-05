¿Habrá aumentos en el transporte público en mayo? Claudia Sheinbaum responde

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que no abra aumento a la tarifa del transporte público en la Ciudad de México, principalmente, en el Metro.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina que se mantendrá el costo del pasaje también en el Metrobús y Cablebús.

“Es importante que la gente sepa lo siguiente: uno, la tarifa del Metro no va a subir, que es la que más impacta en la economía familiar. Sí que sepan que, en el caso de la tarifa del Metro, del Cablebús, del Metrobús, no se va a subir”, puntualizó.

Resaltó que es falso que las tarifas del transporte concesionado vayan a aumentar a mediados de mayo como lo mencionaron transportistas.

Aclaró que si bien entiende que algunos productos han subido “aún no llegan a un acuerdo”, los transportistas deben considerar que se les da un apoyo para combustible.

“Durante tres años no hemos subido la tarifa del transporte concesionado, somos la única entidad de la República que no ha subido la tarifa del transporte concesionado, justamente para apoyo de la economía familiar y llevamos, ya, año y medio dando un bono de combustible para subsidiar el transporte, de tal manera que no se afecte la economía de las familias”, expresó.

Recordó que la capital es la entidad más económica de todo el país en materia de transporte concesionado.

“Solamente es cuestión de irse al Estado de México, en donde se cobra hasta el doble por el transporte concesionado de lo que se cobra aquí”, concluyó.

