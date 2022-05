Nuevo León acerca más de 80 mil servicios y trámites a la población

Con las Estaciones de Servicio Público, el gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, ha brindado 82 mil servicios a 9 mil personas del estado.

En ellos se brindan vacunas, consultas médicas, trámites de actas de nacimiento, inscripción a programas sociales, trámites educativos, lentes y aparatos auditivos sin costo, actividades recreativas para las niñas y los niños, entre otros servicios.

En este programa participan más de 50 instituciones y en un esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil.

El Gobernador Samuel García, acompañado de la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, recorrieron los módulos de las diferentes dependencias y emprendedores locales que acercaron los servicios en esta ocasión a los habitantes del municipio de Cerralvo.

“Cómo no le vamos a invertir a Cerralvo si tiene un potencial enorme de crecimiento, no sólo para nuestra generación que hoy somos gobierno, sino para todos nuestros niños y niñas que merecen lo mejor aquí en Cerralvo y no tengan necesidad de irse a Monterrey a estudiar”, comentó.

Brindan vacunas, consultas médicas, trámites actas de nacimiento, inscripción a programas sociales. Foto: Especial

Ahí el mandatario estatal refrendó el compromiso de su administración, para impulsar el desarrollo de esta municipalidad.

“En la región van a empezar a prosperar muchos proyectos de jóvenes, de deporte”.

La titular de la dependencia, Martha Herrera, señaló que estos servicios son parte de las acciones que cubrirán los 51 municipios de Nuevo León.

“Con estas Estaciones de Servicio vamos a llegar a todos los municipios de nuestro estado hasta el más lejano, son parte de las acciones concretas que estamos ya haciendo llegar a las y los neoleoneses”, expresó.

Los municipios que han sido beneficiados con las Estaciones de Servicio Público, son: Mier y Noriega, Zaragoza, Villaldama, Anáhuac, Santiago, General Treviño, Hualahuises, Iturbide, Los Aldamas, Marín, Allende, Zuazua, Monterrey, Aramberri, Cerralvo, Galeana y Los Herreras.

alg

Sigue leyendo:

Jefa llega tarde al trabajo y empleados le aplican el mismo castigo que a ellos: VIDEO de TikTok se vuelve viral

¡Es falso! Esta es la verdadera historia detrás del papá albañil que le quiso "dar una lección" a su hija

¿Muertos vivientes? En poblado de Indonesia familias conviven con sus familiares fallecidos