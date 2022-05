Madre de menor desaparecido en Colima mantiene bloqueo en límites con Michoacán

La desaparición de un menor, quien fue privado de su libertad junto con otra persona con la que trabaja en una funeraria, causó la indignación de los habitantes de Tecomán, Colima y Coahuayana, Michoacán, quienes durante dos días mantienen un bloqueo en el puente que limita ambos estados.

María Antonina González Ramírez denunció la desaparición de su hijo, ocurrida la tarde del pasado viernes 20 de mayo, junto con Omar Aguilar Mendoza, de 31, quienes son originarios de Coahuayana, Michoacán.

La madre del menor relató que ambos fueron privados de su libertad, cuando se dirigían de Tecomán a la comunidad de Cerro de Ortega, del mismo municipio, donde presumiblemente habrían sido interceptados por sujetos armados.

Habrían sido interceptados por sujetos armados. Foto: Especial

“Hoy me tocó a mí, desgraciadamente, pero no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a ninguna otra persona, porque todos sabemos que el amor hacia un hijo es inmenso, todos sabemos que el amor hacia un hijo no tiene fronteras”, manifestó Antonina a través de un video difundido en redes sociales.

Además, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga en la localización de su hijo y su padrino.

En protesta por esta y otras desapariciones forzadas registradas en la región, desde la mañana del martes se mantiene un plantón, con el cual se tiene bloqueado el puente que divide Tecomán, Colima y Coahuayana, Michoacán.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer si se han registrado avances en la investigación, para localizar a ambas personas o dar con los responsables.

