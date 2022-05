Hoy no circula 26 de mayo: ¿Qué vehículos descansan este jueves en la CDMX y Edomex?

A casi una semana de días seguidos con contingencia ambiental y gracias a las condiciones favorables del clima para dispersión de contaminantes en la CDMX y zona conurbada del EdoMex, el jueves 26 de mayo el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal.

De acuerdo con disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas se discapacidad y servicios fúnebres

¿Qué vehículos no circulan?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación1 y 2 o engomado rosa. Por su parte los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán rondar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circulan este jueves 26 de mayo.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Qué sanciones aplica en caso de respetar el Hoy No Circula

De acuerdo con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular, la sanción por circular el día que no te corresponda es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La UMA en 2022 tiene un valor diario de 96.22 pesos de acuerdo con el INEGI. La multa por violar el programa Hoy No Circula sería de 1,924.40 pesos y los encargados de hacer las sanciones son Unidades de Vigilancia Ambiental.

