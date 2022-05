AMLO: No hay razón para pensar que México entrará en crisis económica

Al señalar que hoy se levantó “contento” por la histórica cifra de Inversión Extranjera Directa (IED) que alcanzó México, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que no hay bases para pensar que el país entrará en crisis económica, aún con factores como la pandemia y la inflación.

“Yo espero que nos siga yendo bien. No hay razón para pensar en qué va el país a entrar en crisis en lo económico, nosotros estamos protegidos porque no hay una deuda exagerada, porque tenemos ingresos, porque no estamos gastando más de lo que ingresa a la Hacienda Pública, hay disciplina financiera, hay inversión y porque la gente está teniendo confianza”, dijo este miércoles en Palacio Nacional.

Durante su conferencia Mañanera, el presidente López Obrador reconoció que su gobierno lleva “desventaja” frente al mejor periodo la economía en México en los tiempos de Adolfo López Materos y Gustavo Díaz Ordaz, conocido como el "milagro mexicano” porque no hubo devaluación, no hubo inflación y hubo crecimiento económico.

“La tasa de crecimiento anual (en el milagro mexicano) fue arriba del 5 por ciento. Eso sí fue un fenómeno. Esa era mi aspiración, sigue siendo, pero se nos presentó lo de la pandemia y nos tumbó la economía, y se nos complicaron las cosas, entonces, de esas tres variables, pues yo sí pienso que en el peso vamos a continuar y que sí, el peso mexicano está más fortalecido que el euro”, dijo.

Resaltó que en el crecimiento económico, en México “apenas nos estamos respondiendo de cómo estábamos antes de la pandemia” y no descarta que en el tiempo que le queda de gobierno sea mayor.

En la inflación, dijo que tiene motivos para el optimismo de que van a poder controlar el alza de precios y se va a cumplir con las proyecciones del Banco de México.

“En lo que sí le ganamos a otros gobiernos es en justicia social, ahí sí, y lo puedo probar, nunca se había distribuido el ingreso y la riqueza como ahora, ahora les está llegando a los que no había nada. En eso sí estamos mejor que en la época del miligramo mexicano y que el desarrollo estabilizador, porque en ese entonces sí crecimiento, pero crecimiento no significa bienestar, no es sinónimo de bienestar, no significa desarrollo”, apuntó.

López Obrador dijo que con lo que le falta de gobierno, dos años y cuatro meses, buscará “mejorar más todavía a la gente de abajo, de las bases sociales”.

Poco, pero se redujo la inflación: AMLO

Sobre la inversión extranjera directa que ha recibido el país, que en el primer trimestre del 2022 registró 19 mil 427.5 millones de dólares, un 63.7 por ciento más que en el mismo lapso de 2021, el mandatario destacó que es “histórica”.

“Hoy me levanté contento porque está bien la recaudación, estamos arriba en la recaudación, y a eso iba también, inversión extranjera, es histórica, histórica”, dijo.

Adelantó que este año “va a ser el de mayor inversión extranjera en la historia de México”. En recaudación, dijo que el Impuesto Sobre la Renta (ISRE) hay un 17.7 por ciento de incremento con relación al mismo periodo del año pasado, en términos reales.

“Aquí se ve, de 841 mil millones a un billón 65 mil (pesos)… esto me tiene también bastante contento”, resaltó.

Sobre la inflación dijo que “poco, pero se redujo” ya en México, y el país sigue estando abajo de otros países como Rusia, Brasil, España, Chile, Colombia y Estados Unidos.

RMG