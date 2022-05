"Ningún presidente piensa o trabaja en dañar a una parte de los mexicanos": Adán Augusto López

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López reconoció que existen diferencias ideológicas entre los tres órdenes de gobierno, sin embargo, ningún gobernante o presidente piensa o trabaja en dañar a una parte de los mexicanos.

Durante una reunión con empresarios en Querétaro, Adán Augusto López señaló que el Gobierno federal trabaja de manera coordinada con estados, municipios y sector privado para generar condiciones para que México salga adelante.

Adán Augusto López afirmó que el Gobierno de México no siembra la división con los gobiernos estatales y municipales porque se tiene la obligación de mejorar la vida de todas las personas.

“En el Gobierno de México trabajamos muy de la mano, es nuestra obligación, nosotros no podemos estar sembrando la división entre las instancias de gobierno, eso no ayuda a nadie, no ayuda a una sociedad a la cual estamos todos los días obligados a darles mejores condiciones de vida”, aseguró.