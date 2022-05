Título 42: Prevén aumento de cruces ilegales en la frontera de Baja California

Los cruces ilegales a Estados Unidos en la frontera de Baja California podrían incrementarse ante la decisión del juez federal Robert Summerhays, del Tribunal del Distrito Oeste de Louisiana, de mantener vigente la Ley del Título 42, misma que frena la posibilidad de que los migrantes soliciten asilo político en territorio estadounidense.

En entrevista con el coordinador de la Alianza Migrante en Tijuana, José María García Lara, explicó que los indocumentados están desesperados y angustiados desde que entró en vigor el Título 42.

El director del albergue Movimiento Juventud 2000, señaló que la decisión de mantener vigente la ley es discriminatorio y un pretexto para evitar el cruce de inmigrantes al vecino país.

“A lo mejor la gente va a entrar y serán retornados, no lo sabemos, pero lo que sí podemos prever es que a lo mejor hay esa posibilidad de que a partir del 23 aumente la llegada de más migrantes a la frontera”, puntualizó García Lara.

De acuerdo con el director en Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, 50 por ciento de los viajeros en albergues de Tijuana son mexicanos y el resto provienen de Centroamérica.

Ataques armados y amenazas por parte del crimen organizado ha provocado un incremento en la migración de familias a zonas fronterizas.

La señora Bertha, originaria de Michoacán, llegó a la ciudad de Tijuana en marzo y desconoce el Título 42: “En realidad no lo había escuchado, cuando llegué me enteré que no dejaban pasar, pero de todos modos tenía que salir rápido”, expresó la mujer.

Acompañada de su nieto de 5 años e hijos de 19 y 21 años de edad, tuvieron que huir de su lugar de origen porque fue amenazada de muerte. “Más que difícil, fue triste”, dijo desanimada.

El plan de Bertha y su familia es iniciar una vida nueva en Estados Unidos, alejados de la violencia que vive su estado. Pero de no concretarse, descarta quedarse en Tijuana, pues indicó que también es una región insegura.

“El crimen organizado mató a mi cuñado”, manifestó otra mujer que huyó junto con su esposo de Aguililla, Michoacán.

Al enterarse de que podría mantenerse el Título 42, están preocupados de que el proceso de asilo político se dé a largo plazo.

El temor no cesa entre los grupos de migrantes que fueron desplazados de su lugar de origen, ahora se encuentran en un albergue ubicado en una de las zonas más peligrosas de la entidad fronteriza, por ello, su desesperación de ser aceptados en el vecino país.

Desde la administración de Donald Trump, el Título 42 se implementó como una medida de salud pública ante la pandemia de COVID-19, con el fin de evitar la propagación de la enfermedad entre fronteras.

La decisión para que finalice dicha norma está programada para este 23 de mayo; sin embargo, el juez Robert Summerhays del Tribunal del Distrito de Louisiana, comentó que el Título 42 seguirá vigente porque la administración del presidente Joe Biden no realizó procedimientos correctos.

PAL