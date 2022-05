Debanhi Escobar: Fiscalía de NL investiga a hombre que bajó de un auto en el Motel Nueva Castilla

La Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León presentó este lunes 2 de mayo los avances de la investigación del caso de Debanhi Escobar y lo que más llamó la atención fue que informaron que luego de revisar exhaustivamente los videos del Motel Nuevo Castilla se pudo confirmar que la silueta que aborda un auto a las afueras de dicho establecimiento no corresponden a la joven de 18 años sino a un hombre que ya está siendo investigado, además, informaron que se realizó el aseguramiento de cinco vehículos que posiblemente estuvieron involucrados en estos hechos.

La encargada de revelar esta información fue Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León, quien también señaló que se están realizando las diligencias correspondientes para poder tener más información sobre estos vehículos, así como de sus tripulantes, quienes también ya fueron identificados y llamados ante las autoridades para que rindan su declaración.

“Debemos de compartirles que se han revisado diferentes videos y se ha revisado cada una de las cámaras de las que tenemos conocimiento. Esto nos ha permitido verificar momento a momento a las personas que participan. Respecto a la persona que se puede visualizar o se aprecia en el video, la persona tiene características de hombre, tenemos la certeza de que es un hombre. Se están haciendo diferentes investigaciones y solicitudes de apoyo a diferentes empresas de transporte para verificar no solo ese momento, sino todas las corridas que nos permitan verificar con certeza el tiempo específico en el que cualquier persona pudo haberse acercado a ese lugar”, sentenció Griselda Núñez.

Respecto a los cinco vehículos asegurados, la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León informó que los cinco conductores de estas unidades ya fueron interrogados como parte del protocolo de las investigaciones sobre este caso, asimismo, detalló que la identificación de estos vehículos fue posible gracias a que fueron captados por las cámaras de seguridad del Motel Nueva Casilla, sitio donde fue encontrada sin vida la joven de 18 años el pasado 21 de abril luego de haber permanecido desaparecida por 13 días.

Cabe mencionar que, la fiscal también señaló que el personal de la dependencia no revisó la zona de cisternas del Motel Nueva Castilla durante sus primeras diligencias debido a que los empleados no informaron sobre la existencia de esta área, la cual, prácticamente estaba en desuso, asimismo, adelantó que habrá sanciones para los empleados por esta omisión y por haberse negado a entregar las videograbaciones desde la primera vez que se les solicitó.

“Al momento en el que acuden a este lugar, las personas que se encontraban ahí no hicieron referencia de esa área en desuso”, señaló Griselda Núñez, quien también detalló que, por ahora, no tienen grabaciones que muestren que Debanhi Escobar ingresó a una habitación del motel donde fue encontrada sin vida, no obstante reiteró que continuarán las investigaciones para esclarecer el caso.

