Activistas piden investigar traslado de animales muertos en Tamaulipas

El presidente del Patronato de Protección Animal (PROANI) en Tamaulipas, Daniel González Narváez, dio a conocer que es necesario que las autoridades federales investiguen la posible matanza de perros y gatos para su venta; lo anterior luego de descubrirse un contenedor con cuatro toneladas de animales domésticos.

El choque de un autobús y un tráiler en la carretera Matamoros-Victoria dejó al descubierto un cargamento de animales que, según el chófer, salió desde Querétaro de la empresa Aquanimals S de RL, con destino a Brownsville, Texas.

"Yo creo que no tienen ningún permiso para esas actividades, yo no tengo conocimiento en tema jurídico no hemos encontrado verdaderamente un artículo donde se tenga conocimiento precisamente de esa actividad", declaró para El Heraldo de México en Tamaulipas.

Manifestó que están sorprendidos e incluso han dialogado con otras agrupaciones civiles, donde tampoco se tiene el conocimiento de que haya comercialización de perros y gatos para ser estudiados en el extranjero.

Esto tras el choque de un autobús y un tráiler en la carretera Matamoros-Victoria dejó al descubierto un cargamento de animales (Foto: Especial)

"Estamos totalmente sorprendidos definitivamente del hecho y de que exista ese tipo de actividad. Si hay alguien responsable de todo el procedimiento. No existe ningún antecedente; creo yo que la Sagarpa como Salud y las instituciones federales tienen que llevar a cabo una investigación extensiva para ver qué está pasando y ver de dónde vienen esos animales".

Opinó que se debe de verificar cómo es que se logra obtener un cargamento de cuatro toneladas de perros y gatos, y también saber quiénes son los compradores, pues sospecha que hay sacrificio de animales en alguna parte de México.

"Cómo son adquiridos quién los adquiere y en qué lugar los están sacrificando. Definitivamente aquí lo que me causa extrañeza es que no transportes carne de bovino, de aves, eso se exporta para consumo humano y llevan una guía sanitaria. Hay muchas autoridades inmiscuidas en este caso", puntualizó.

Hay que señalar que se trató de obtener mayor información sobre la situación, sin embargo, una fuente de la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer que sobre el cargamento fue la Guardia Nacional la que liberó la "mercancía".

