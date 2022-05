Vecinos protestan contra gaseras ilegales

Vecinos de distintos municipios del Estado de México, como Ixtapaluca y Chimalhuacán, se manifestaron afuera del Instituto de Verificación Administrativa de la entidad contra gaseras ilegales.

Israel Santana, presidente de la asociación civil Conciencia Ciudadana, denunció el funcionamiento ilegal de al menos cinco estaciones de gas en los municipios mexiquenses señalados.

María del Carmen Pérez Nava, integrante del Comité por un Estado de México sin Corrupción, indicó que han dado vista al Invea Edomex, y a su director, Luis Miguel Sánchez.

"Nos estamos manifestando contra actos de corrupción. No queremos más corrupción", indicó Pérez Nava.

Los vecinos indicaron que las gaseras carecen de todos los permisos para operar correctamente, como licencia de uso de suelo, están consideradas de alto riesgo para la población por estar situadas dentro de zonas urbanas, cerca de escuelas, mercados y unidades habitacionales.

Las estaciones señaladas, presuntamente presentaron documentación falsa y no contaban con dictamen Único de Factibilidad para poder operar, además de no tener registro de trámite, presolicitud, solicitud, o expediente alguno para que estuviera en servicio legal.

Algunas de ellas se ubican en Calle Sandía, esquina avenida Seagrams, colonia hornos de Santa Bárbara; en Calle capulín, esquina con avenida Cuauhtémoc colonia Valle Verde, frente a bomberos.

Los manifestantes indicaron que si no reciben respuesta en tres días marcharán a Gobernación del Estado de México, para exigir la clausura y desmantelamiento de las estaciones.

"Paren de construir gaseras en Ixtapaluca, peligro", "Funcionarios no escuchan", "No queremos morir como en Sanjuanico", "Vecinos de Ixtapaluca no queremos gaseras", fueron algunas de las leyendas en las pancartas de los manifestantes.