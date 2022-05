Krav Maga: el arte de defensa personal que empodera a las mujeres contra sus agresores en Tamaulipas

Los casos de violencia, desapariciones y feminicidios han generado que crezca el interés de mujeres a recurrir a los cursos de defensa y protección personal como el "Krav Magá", que les permitan reaccionar ante un hecho de inseguridad.

Por medio de la Red de Protección Ciudadana y asociaciones civiles, se organizan cursos en los que hombres y mujeres pueden utilizar objetos para defenderse.

El entrenador en la técnica de defensa israelí "Krav Magá", Qlexis Reza, se ha encargado de capacitar a más de 800 personas desde hace ocho años.

De ellas el 80 por ciento han sido mujeres y el 20 por ciento hombres. Además, se ha logrado con colaboración con la organización AIESEC y se llevó a cabo recientemente un taller de defensa personal para mujeres al que acudieron 34.

El entrenador en la técnica de defensa israelí se ha encargado de capacitar a más de 800 personas desde hace ocho años (Foto: Especial)

Dijo que se les enseñaron el uso de diversos objetos para defenderse en caso de una agresión "se trató de un curso defensa y protección personal y las reacciones básicas de seguridad y utilizar objetos como llaves, plumas, los tacones y el uso del celular, se hizo en colaboración con AIESEC".

Alexis Reza ha tomado cursos de defensa personal en países como Israel, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, México y Perú, incluso impartió cursos a policías de Argentina y Uruguay.

“Tengo una hija y quiero que viva en un entorno mejor, en un entorno más sano, además no me gustan las noticias que salen a diario, ni tampoco que la gente no se tome en serio la seguridad, deben ser responsables para cuidarse, porque la policía no va estar ahí para defenderte". indicó.

Recordó que hace 15 años se vio implicado en una riña por defender a su hermano y debido a los golpes que recibió estuvo en coma por tres días, a partir de ahí, aumentó su interés de aprender defensa personal.

Tiene el grado de conocimiento en evasión de escape, manejo táctico, protección VIP y cuenta con certificado de escolta.

