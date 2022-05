"Aunque me cueste la vida": papá de Debanhi advierte que hablará por todos los desaparecidos de México

Mario Escobar advirtió que aunque le cueste la vida, hablará por todas las personas desaparecidas de México, y aseguró que a 22 días de que fue encontrado el cuerpo de Debanhi dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla en el municipio de Escobedo en Nuevo León, aún se desconoce la verdad sobre el deceso de su hija.

“Por todos ustedes (familias de desaparecidos) no voy a quitar el dedo del renglón aunque esté en riesgo mi vida, no me interesa”, sentenció Mario Escobar