Encarga AMLO a Marina ofrecer paquetes turísticos en nuevo circuito Islas Marías-Boca de Chila

Islas Marías, Nayarit.- A unas horas de la realización de la consulta de Revocación de mandato, este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció desde las Islas Marías, que habrá un nuevo circuito de turismo para llegar a esa zona que conectará con la isla Boca de Chila, y que la Secretaría estará a cargo de “ofrecer los paquetes turísticos”.

Para ello, señaló que para facilitar la llegada a las Islas Marías, se ampliará el aeropuerto para que aterricen aviones de 40 pasajeros y se comprarán dos ferris rápidos más, para contar con un total de tres barcos en los que los turistas puedan llegar vía mar en 2 horas y media, no cuatro como actualmente sucede. Además, seguirán las remodelaciones de casas antiguas para servir como hoteles.

AMLO reiteró que la isla abrirá sus puertas a turistas en tres meses, como un complejo turístico, de cultura y protección al medio ambiente y accesible para “familias de niveles económicos modestos”, pero también para recibir a familias “de elite”, que renten casas por días para vacacionar.

“Vamos también a procurar, para proteger el medio ambiente, que todos tengamos posibilidad de disfrutar este patrimonio de los mexicanos, que no vayan a alquilar una casa por seis meses, un año. No, van a ser de tres días para que otros puedan visitar las Islas Marías y la Secretaría de Marina se va a hacer cargo de ofrecer estos paquetes porque van a poder trasladarse en avión hasta Tepic, a Mazatlán y de ahí tomar el barco o llegar a San Blas”, dijo.

FOTO: Presidencia

En una ceremonia en el nuevo el Museo de Agua “José Revueltas” de las Islas Marías, acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez, los gobernadores de Nayarit, Miguel Ángel Navarro y de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda, el presidente López Obrador también adelantó que la isla Boca de Chila en Nayarit también será sitio integral para recibir turistas, en el que abrirán un nuevo sector naval, que conectará con las Islas Marías.

“Ahí (Boca de Chila) vamos a crear también un sector naval. Ahí se cuenta con 80 hectáreas, una playa bellísima, se va a tener un hotel y se va poder venir acá, es casi la misma distancia de San Blas a la Isla Madre. Vamos a hablar de un circuito desde la Ciudad de México, desde Tepic, desde Mazatlán, de Vallarta, para el traslado en avión y llegar aquí también en aviones de 40 pasajeros, se va a ampliar el aeropuerto de la isla madre. Y lo que va ayudar son los barcos, los ferris”, destacó.

López Obrador aprovechó para expresar un fuerte agradecimiento y respaldo a la Marina y la Sedena. “Siempre lo he dicho, hay dos sostenes, dos muros que apoyan y que mantienen al Estado mexicano, al Estado con dimensión social, al Estado democrático, al Estado de derecho, dos columnas: la Secretaria de Marina y la Secretaría de Defensa. Dos grandes instituciones que nos han ayudado mucho. No exagero, no tendríamos los resultados que se han alcanzado sin el apoyo leal de esas dos instituciones que forman parte del pueblo de México”, expuso.

Además, exaltó que gracias a la Secretaria de Marina es que el gobierno está logrando el “este gran proyecto”, y pese a la veda electoral por la consulta de Revocación de mandato habló sobre la inauguración el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y refrendó que en diciembre del año próximo se va a inaugurar el Tren Maya, destacó la construcción de mil 500 sucursales del Banco del Bienestar y de mil 700 más a futuro.

“Esas son obras que estamos haciendo con las fuerzas armadas, más la seguridad, garantizar la paz ”, concluyó.

FOTO: Presidencia

Previamente, en la explanada del Sector Naval de las Islas Marías, el titular del Ejecutivo federal rindió protesta a los marinos que tienen el resguardo de la zona.

Encabezó la Ceremonia de abanderamiento del sector naval de Islas Marias, Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima y Compañía Independiente de Infantería de Marina Número 41.

Por Iván Evair Saldaña

