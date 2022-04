No hay argumentos para un paro en el Metro: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay argumentos para un paro de labores en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina respondió a los señalamientos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.

“No, no hay razón para ello, ayer lo explicó el director del Metro, el Servicio de Salud de los trabajadores del Metro está garantizado, los medicamentos de los trabajadores del Metro están garantizados, y hay una inversión muy importante este año para el Metro de la Ciudad de México.

“Entonces, no hay ningún argumento para que pudiera llevarse a cabo un paro, ni mucho menos, no, no hay argumentos”, explicó la titular del Ejecutivo capitalino.

La mandataria capitalina respondió a los señalamientos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (Foto: Cuartoscuro)

Agregó que hay diálogo permanente del director del Metro y también del Oficial Mayor del Metro de la Ciudad de México: hay diálogo permanente, insistió.

Ayer, más de cuatro mil integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo se manifestaron en defensa de sus derechos laborales adquiridos como Servicio Médico, Refacciones y Equipo.

Incluso, el Secretario General Fernando Espino amagó con un paro de labores.

