1 de Mayo: ¿Habrá puente este fin de semana por el Día del Trabajo?

A solo unos días que los estudiantes del nivel básico de educación regresaran a clases, luego de dos semanas de asueto correspondientes al periodo vacacional de Semana Santa, son muchas las personas que ya se preguntan si el próximo fin de semana habrá puente, debido a la conmemoración del Día del Trabajo.

El próximo domingo 1 de mayo se celebra en México y en el resto del mundo el Día del Trabajo, motivo por el cual muchos se preguntan si ese día será de descanso obligatorio. En nuestro país esta fecha sí se considera de descanso obligatorio por lo cual esa jornada no se trabajará.

Sin embargo existen dudas entre la población respecto a si este día de descanso se recorrerá, para de esta manera formar un pequeño puente vacacional, a otro día o solo aplicará para la jornada correspondiente al 1 de mayo, el cual cae en domingo, un día en la que millones de personas descansan.

¿Habrá puente este fin de semana por el Día del Trabajo?

El 1 de mayo es considerado uno de los días festivos oficiales. FOTO: Cuartoscuro

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 74, señala que el 1 de mayo, Día del Trabajo, es considerado uno de los días festivos oficiales, por lo que esta fecha es de descanso obligatorio. No obstante, no se contempla para que se recorra al primer lunes del mes, motivo por el cual no habrá puente.

En caso que se tome la decisión de recorrer el día, será una disposición que corresponda a cada dependencia, empresa o centro laboral en el que cada persona se desempeñe. Cabe destacar que quienes sí gozarán este fin de semana de un puente vacacional serán los estudiantes de educación básica.

Este 1 de mayo no se contempla para que se recorra al primer lunes del mes. FOTO: Cuartoscuro

Esto debido a que el próximo viernes 29 de abril se desarrollará la junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que las clases serán suspendidas ese día y se reanudarán de manera normal el lunes 2 de mayo.

En cuanto al 5 de mayo, la SEP sí considera la suspensión de actividades académicas para ese jueves, pero se descarta que la suspensión de labores se extienda hasta el viernes 6 de mayo, por lo que no habrá otro puente.

