Niega AMLO destape de Adán Augusto a la Presidencia y echa porras a Sheinbaum y Ebrard; que se elija por encuesta, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber destapado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como precandidato a la Presidencia de la República, aunque dijo que igual que todos está en su derecho de participar; sin embargo, aprovechó para echar porras a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al canciller Marcelo Ebrard.

En su conferencia matutina de este viernes, durante su gira por Quintana Roo, recomendó a su partido Morena seguir con el método de encuestas para definir al candidato, pues aseguró que en México ya se acabó con la vieja práctica del “dedazo” del presidente de la República para elegir a su sucesor.

“En el caso de Adán, lo que hice ayer fue preguntarle a los legisladores, pero no sobre la Presidencia, les pregunté -porque sabía yo que esa iba a ser la respuesta- sí consideraban que era un buen secretario de Gobernación. Entonces contestaron sí, y la verdad es que es un extraordinario secretario de Gobernación. Lo otro no me corresponde a mí. Ya lo otro va a ser un asunto del pueblo, no es conmigo, es con la gente.

Sheinbaum es íntegra y honesta: AMLO

El presidente reconoció a Claudia Sheinbaum como un perfil "de primera". FOTO: Especial

El presidente destacó las cualidades de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: “Yo lo que puedo decir es que Adán está ayudándome mucho como secretario de Gobernación, pero no sólo se trata si está pensando en eso en Adán, no, podría decir de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum es de primera, íntegra, honesta, y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard”, dijo.

Rememoró que en el 2012 , cuando la alianza llamada Movimiento Progresista iba a decidir elegir candidato presidencial entre Marcelo Ebrard y él, dijo, el actual secretario de Relaciones Exteriores asumió el resultado.

“Y llegamos al acuerdo, vámonos a la encuesta y le gané a Marcelo, no por mucho, porque tenía bastante simpatía, pero lo importante es de que, aunque lo estaban mal aconsejando -porque siempre hay cantos de la sirena que buscan dividir-, Marcelo se puso cera en los oídos y no escuchó el canto de la sirena y actuó con rectitud y reconoció el resultado de la encuesta.

“Entonces, ya hay esos antecedentes, entonces, lo que quieran a la encuesta. Desde luego, no tantos porque técnicamente también no se puede hacer una encuesta de 20, pero si son cinco sí. Entonces, se hace una encuesta y ahí se decide, se resuelve”, apuntó.

La oposición no tiene "materia" para contender en 2024: AMLO

López obrador aprovechó para burlarse de la oposición, el PAN, PRI, PRD y MC, señalando que no tienen “materia” disponible sobre perfiles fuertes para que se postulen a competir en 2024.

“Donde no veo que haya materia es en el bloque conservador. Bueno, sí hay, Loret de Mola, Denisse Dresser, la esposa de Felipe Calderón, Quadri, Diego, Claudio X Gonzalez, Alejandro Moreno, Marko Cortés, Mauricio Vila, Damián Zepeda... Pero en el flanco progresista veo que hay también, son muy buenos, mucho muy buenos”.

