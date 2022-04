Recicladores de Tamaulipas se suman a protesta nacional

Un promedio de mil 500 recicladores del sur de Tamaulipas, se sumaron a las protestas nacionales para exigir a Diputados y Senadores de la República echar abajo la privatización de los rellenos sanitarios, pues dicen afectará a miles de familias que se dedican a estas acciones como en Altamira, expuso la manifestante Concepción de León.

Se trata de integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores, quienes iniciaron una caravana con música, mantas y gritos desde el Aeropuerto Internacional "Francisco Javier Mina" hasta la zona centro de Altamira, circulando por la carretera nacional Tampico-Mante.

Los "chatarreros" expusieron que están en contra de que el Gobierno de México privatice los rellenos sanitarios, pues de esa manera las empresas privadas prohibirán el paso a los pepenadores quienes se encargan de sacar una gran cantidad de materiales para su reciclaje y que llegan a tener un buen valor comercial.

Aunque hay que especificar que en el caso del sur de Tamaulipas, en Altamira, se cuenta con el relleno de Medrano, a cargo de la empresa española TecMed.

"Estamos en contra de que se concesionen, y no estamos de acuerdo porque se va quedar mucha gente sin trabajo, los pepenadores, no lo queremos. El gobierno, los Senadores y Diputados, pero ya hemos ido a México y no nos han escuchado", indicó .