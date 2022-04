"Vamos a demostrar que no cayó sola a la cisterna": Padre de Debanhi asegura que no hay pruebas que sostengan la teoría

El padre de Debanhi, Mario Escobar, asegura que su hija no cayó por sí sola a la cisterna donde fue encontrada y tiene la esperanza de que esto se va a demostrar con pruebas.

En las primeras labores de investigación de la Fiscalía existía la teoría de que ella había caído sola en el pozo de agua donde fue hallado su cuerpo, sin embargo no hay evidencia fuerte que lo respalde, según dijo Mario, en entrevista para Telediario.

"No voy a parar hasta resolver el caso, se ve que se traslada y regresa, posteriormente está la cisterna, no quiere decir que ella cayó ahí, no hay imágenes de que fue un accidente", comentó