Chocan en Senado por nombramiento de Carlos Miguel Aysa como embajador en República Dominicana

Morena y aliados chocaron con la oposición por el nombramiento del priista y ex gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, como embajador de México en República Dominicana.

Las bancadas del PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural votaron en contra con 44 legisladores de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar a Aysa González como embajador, ya que argumentaron que no tiene la experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, y señalaron también como un cambio de favores, ya que el hijo del nombrado embajador de República Dominicana, Carlos Aysa Damas renunció a la diputación del PRI y se pasó a Morena para votar a favor de la reforma eléctrica.

Sin embargo, Morena hizo mayoría con 64 votos para avalar el nombramiento.

El senador Germán Martínez (Grupo Plural) acusó que es un pago por un voto en la Cámara de Diputados, y alzó la voz paea decir que con el actual gobierno federal sw ga convertido al servicio exterior mexicano como una casa de citas para pagar favores políticos.

"El recién nombramiento en Embajadas a cambio de votos es una prostitución de la apolítica exteriror. No lo merece el pueblo mexicano ni el pueblo dominicano", dijo.

La bancada de Movimiento Ciudadano consideró que Aysa González no reúne los méritos suficientes para el eficaz desempeño de embajador, pues afirmó que no cuenta con experiencia diplomática y "porque no podemos conceder obsequios ni mucho menos aceptar a alguien que es señalado por actos de corrupción en Campeche cuando fue gobernador".

El senador del PRI, Manuel Añorve, señaló que ahora las embajadas son consideradas como premios.

"Es una ratificación ilega, a tan solo dos semanas de que el diputado Carlos Aysa Damas renunciara a su militancia para sumarse a Morena para cuidar el nombramiento de su padre como embajador", afirmó.

En respuesta, el senador morenista César Cravioto afirmó que el PRI vota en contra del embajador por los "berrinches" de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del tricolor.

"Les invito a no seguir los berrinches de Alito porque los va a llevar a nada", expuso.

También el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, subió a tribuna para defender el nombramiento, ya que aseguró que cumple con todos los requisitos de ley y el rechazo es un tema político.

"El diferendo que hemos escuchado no es producto de la razón o estatus jurídico o el derecho internacional, sino que se trata de un diferendo político, en el que el PRI se siente ofendido con uno de sus militantes que aceptó ser embajador en República Dominicana, y se sienten ofendidos por afinidad otros legisladores de otros grupos parlamentarios, pero no hay diferendo diplomático", expuso.

El senador del PVEM, Israel Zamora Guzmán, afirmó que desde el 3 de febrero el gobierno de República Dominicana dio el beneplácito para el nombramiento y Aysa González cumple con los cinco requisitos para ser embajador: ser mexicano por nacimiento, no tener otra nacionalidad, estar en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años y reunir méritos suficientes para representar al país.

Al final, Morena y aliados votaron a favor del nombramiento para ser ratificado y Carlos Manuel Aysa González rindió protesta como embajador de México en República Dominicana.

