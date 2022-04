PRI adelanta que oposición votará en contra de ratificación de Carlos Miguel Aysa

Los integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, advirtieron que los senadores de la alianza “Va por México” votarán en contra de la ratificación del ex gobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa González como embajador de México en República Dominicana.

Tras considerar como una terquedad y error político la ratificación, los legisladores priistas refirieron que por un lado desnuda un pacto “inmoral” y “corrupto”, entre el Gobierno Federal y el exgobernador de Campeche y, por otro lado, lástima las relaciones diplomáticas, de amistad con República Dominicana.

A nombre de su bancada, la legisladora Sofia Carvajal, señaló que ha recibido llamadas de importantes actores de la vida política dominicana, que le han expresado su preocupación por la “terquedad” del Gobierno Federal de insistir en enviar un problema de política interna, que aseguró, se ha convertido en un problema de política internacional, que dijo, en nada abona en el mejoramiento de las relaciones entre ambas naciones.

Señaló que por dignidad, Aysa González debería declinar al nombramiento que recalcó está sostenido en un pacto de corrupción con Morena y el gobierno, que consideró debería ser investigado por las autoridades anticorrupción, porque aseguró que se está pagando con un cargo público, un acto de traición a México.

Beatriz Paredes indicó que recibe ese pago como premio por el voto de su hijo, el diputado Carlos Aysa Damas, a favor de la reforma eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

En este contexto advirtió que los senadores de la Alianza “Va por México” no avalará al ex gobernador, quien este lunes comparecerá ante la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe que preside la ex dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes.

Adelantó que la priista con su experiencia y alta capacidad legislativa seguramente expondrá el daño que le causa al país enviar a República Dominicana a un personaje sospechoso de corrupción política, que recibe ese pago como premio por el voto de su hijo, el diputado Carlos Aysa Damas, a favor de la “lesiva contrareforma eléctrica de (Andrés Manuel) López Obrador” así como por entregar a Morena el estado de Campeche a cambio de impunidad.

“En el PRI creemos que la senadora Beatriz Paredes, una mujer de profundo compromiso con México y con su partido, hará uso de todos los argumentos políticos que la destacan, así como de su alta capacidad legislativa, para convencer a sus compañeros en la Comisión que preside y a Ricardo Monreal, para que ese nombramiento sea retirado o cuando menos pospuesta su discusión”, expresó.

Recordó que el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que la bancada priista votará en contra, así como las fracciones del PAN y PRD con las que conforman la coalición “Va por México”, la protesta se dijo a la espera de que desde el Gobierno y Morena entiendan que su terquedad causará un escándalo diplomático, como sucedió con las designaciones de los embajadores de Panamá y España.

“Desde (República) Dominicana, altos dirigentes han advertido que el envío de Carlos Miguel Aysa les genera un problema político, esperemos que en esta ocasión el Gobierno mexicano esté dispuesto a escuchar y a corregir un error político y diplomático”, señaló Carvajal a nombre de su bancada.

