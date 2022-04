Morena presenta a Carlos Miguel Aysa Damas como nuevo integrante de la bancada

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó al todavía priista Carlos Miguel Aysa Damas, como nuevo integrante de la bancada, luego de que el miércoles pasado el hijo del exgobernador de Campeche anunció su voto a favor de la reforma eléctrica que se discutirá y votará este domingo en el Palacio de San Lázaro.

Durante la reunión plenaria de la bancada mayoritaria celebrada esta noche en el hotel Riazor Aeropuerto, el líder parlamentario presentó al legislador a quien sus compañeros de bancada y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusaron de traidor al partido y a México.

En su momento, Mier aplaudió la decisión del campechano y lo calificó de valiente, congruente y honesto al desobedecer la línea acordada por el Consejo Político Nacional del PRI, de votar en contra de la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre del año pasado.

El exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa González fue nombrado por el gobierno en turno, como embajador de México en República Dominicana, cargo que falta que sea ratificado por el Senado, está circunstancia ocasionó polémica luego de la decisión de su hijo de votar a favor de la reforma presidencial.

El miércoles pasado a través de un comunicado en redes sociales, el legislador plurinominal señaló que se debe al pueblo y no a caprichos o intereses de una persona o grupo, argumentó que luego de leer el dictamen de reforma eléctrica que se aprobó el pasado lunes en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, en donde aseguró se incluyeron los 12 puntos que aprobó el Consejo Político del PRI como parte de la contrarreforma eléctrica que presentó la alianza “Va por México” la semana pasada, tomó la decisión de votar a favor de la iniciativa presidencial.

“Lo hago convencido que no podemos estar en contra del desarrollo de México, ni de la voluntad de millones de mexicanos. Hoy, la sociedad nos demanda y exige a los representantes populares, no anteponer intereses de grupo, de alianzas electorales o personales. Nuestra alianza debe ser con el Pueblo de México. En mi calidad de diputado de la LXV Legislatura Federal, no puedo actuar a capricho o por mandato autoritario de mi partido, sino del lado correcto de la historia”, señaló en la publicación.

dhfm

Seguir leyendo:

Diputados federales del PRI, PAN y PRD arriban a San Lázaro

Sergio Gutiérrez Luna llama a diputados a revisar a detalle el dictamen de reforma eléctrica

El PRI estará en la discusión de la reforma eléctrica mañana, en un mes o en un año: Ana Lilia Herrera