Carlos Miguel Aysa votará a favor de la reforma eléctrica; Alejandro Moreno lo acusa de traidor

El diputado federal del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, hijo del exgobernador de Campeche, señala que “no actuará bajo el mandato autoritario” de la dirigencia de su partido, anuncia que votará a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el legislador señaló que se debe al pueblo y no a caprichos o intereses de una persona o grupo, argumentó que luego de leer el dictamen de reforma eléctrica que se aprobó el pasado lunes en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, en donde aseguró se incluyeron los 12 puntos que aprobó el Consejo Político del PRI como parte de la contrarreforma eléctrica que presentó la alianza “Va por México” la semana pasada, tomó la decisión de votar a favor de la iniciativa presidencial.

“Lo hago convencido que no podemos estar en contra del desarrollo de México, ni de la voluntad de millones de mexicanos. Hoy, la sociedad nos demanda y exige a los representantes populares, no anteponer intereses de grupo, de alianzas electorales o personales. Nuestra alianza debe ser con el Pueblo de México. En mi calidad de diputado de la LXV Legislatura Federal, no puedo actuar a capricho o por mandato autoritario de mi partido, sino del lado correcto de la historia”, señala en la publicación.