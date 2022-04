SCJN declara inconstitucional el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil por vulnerar privacidad de usuarios

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional todo el sistema que regula el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), por considerar que vulnera la privacidad de los datos personales.

El máximo tribunal discutió las acciones de inconstitucionalidad que presentaron senadores y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del decreto de reforma a la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones que crea el padrón.

Nueve ministros se pronunciaron por la invalidez total del decreto. La ministra Norma Piña propuso invalidar todo el sistema normativo que crea el Panaut porque vulnera los derechos a la intimidad, la privacidad y la protección de datos personales.

Destacó que el Panaut se creó para colaborar con las autoridades ante la comisión de delitos con un dispositivo móvil, pero existen otros mecanismos previstos, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que son menos restrictivos de derechos.

“El Panaut no resulta una medida legislativa necesaria para una sociedad democrática, pues no mantiene un equilibrio entre la necesidad de los datos en circunstancias limitadas y el debido respeto al derecho de privacidad de las personas, además de no encontrar justificación, pues la Ley Federal de Telecomunicaciones y el Código Nacional de Procedimientos Penales ya prevén una serie de mecanismos igualmente idóneos para colaborar con las autoridades de justicia en relación con la comisión de delitos, especialmente de los cometidos mediante telefonía celular, pero que resultan menos restrictivas de los derechos a la privacidad y protección de datos personales”, indicó.