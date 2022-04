Motel Nueva Castilla sube VIDEO tras hallazgo de cuerpo de Debanhi Escobar: "podría tener pistas del caso", aseguran

Tras la localización del cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, han surgido nuevas hipótesis del caso, el más reciente está ligado a un video de la cuenta oficial del Motel Nueva Castilla, en el que además de promocionarse, podría haber unas pistas sobre el tiempo que estuvo desaparecida la joven de 18 años, de acuerdo con las opiniones de los usuarios.

Hace unas horas se publicó en una cuenta de TikTok un video que hace referencia al Motel Nueva Castilla, lugar que cobra importancia, porque en una cisterna de ese establecimiento fue encontrado el cuerpo de Debanhi Escobar.

En el video, que tiene una duración de 55 segundos, se escucha una canción que "tendría pistas" sobre la desaparición de la joven de 18 años. Mientras suena la melodía, las imágenes comienzan en la parte externa del motel, pasan por unas escaleras hasta que llegan a una habitación con el número 174.

"Para poder llegar a ti es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar. Me dicen siempre que no estás, pero yo no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad", dice la letra de la canción.