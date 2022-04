Duro reclamo del papá de Debanhi: "No puede ser posible que de la noche a la mañana encuentren un cuerpo"

Luego del lamentable hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar; la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres del Estado, atrajo el caso de la joven encontrada sin vida en la cisterna del motel Nueva Castilla en Escobedo, lo que ha generado muchas dudas sobre el caso.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Media Group, Mario Escobar, padre de Debanhi, señaló que recientemente la fiscalía le proporcionó nuevos videos en los que se ve a su hija entrar al motel sola, peor denunció que hay 10 minutos de grabación perdidos que no permiten determinar qué sucedió con la joven con certeza.

De nueva cuenta, Don Mario Escobar, reprochó el hecho de que si bien los nuevos videos aportan más datos, no es la primera vez en que la fiscalía está en este lugar, pues ya estuvieron hasta en cinco ocasiones y no habían encontrado nada, aunado a que se les dijo que las cámaras de Motel no grababan, lo que representa una clara inconsistencia del caso.

“Esa es la molestia, estuvimos a unos metros y no puede ser posible que de la noche a la mañana encuentren un cuerpo sin que nadie se haya dado cuenta”, lamentó Mario Escobar.

Sobre su reciente reunión con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el padre de Debanhi, aseguró que le interesaba que estuviera ahí el mandatario local como responsable del estado y señaló que en todo momento se mostró empático con la situación.

Esperamos que hoy se entregue el segundo peritaje

Debido a las irregularidades que se han registrado en el caso, el padre de Debanhi solicitó un segundo peritaje independiente, pues señaló que la fiscalía antisecuestros a cargo de Rodolfo Salinas, no realizó bienes su trabajo, por lo que indicó que la fiscalía de feminicidios debió atraer el caso desde el comienzo, “Ahora el caso toma un giro para analizarlo con perspectiva de género”, señaló Mario Escobar.

Así, sobre el segundo peritaje, informó que espera que hoy sea entregado y más tarde, este mismo día, dará a conocer los resultados, de ser posible.

Videos se analizan y no se descarta nada

Sobre los nuevos videos del caso, Mario Escobar, señaló que no se va a descartar nada, indicó que eso se debió hacerse desde un principio y no llevarlo a la fiscalía de antisecuestros

En torno a la segunda autopsia, el padre de Debanhi señaló que de ser necesario se permitirá la exhumación del cuerpo, pues reiteró que no cree que su hija haya muerto por un hematoma craneal.

