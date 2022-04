Fiscalías incumplen con sus protocolos en desapariciones y sin consecuencias, denuncian activistas

Tras lo sonado que ha sido el caso de la muerte de la joven Debanhi Escobar en Nuevo León, diversos grupos de activistas han denunciado con preocupación la crisis de desapariciones que se vive en la entidad. Ejemplo de ellos está en que durante la búsqueda de Debanhi, se encontraron al menos 5 cuerpos de mujeres desaparecidas en el estado.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en El Heraldo Media Group, Angélica Orozco, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, lamentó los datos recientes sobre la desaparición de mujeres en el estado.

Señaló que muestra de las crisis de inseguridad y desaparecidos que se viven en este estado del norte fue el hecho de que durante la búsqueda de Debanhi, los cuerpos de otras cinco mujeres fueron descubiertos.

Al respecto, Angélica Orozco, señaló que en Nuevo León hay un total de mil 800 desaparecidos, de los cuales al menos mil son mujeres, colocando al estado como el cuarto lugar nacional con mayor casos de personas sin localizar.

Denunció la ineficiencia de las autoridades, señalando que en muchos casos fueron las familias quienes encontraron los cuerpos de sus familiares.

En este sentido la integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, señaló que tristemente se sigue usando el mismo discurso desde hace 10 años, aunado a que siguen siendo los mismo funcionarios quienes encabezan los organismos de seguridad y procuración de justicia

Por lo anterior, la activista considera que se siguen dando las mismas respuesta, minimizando el delito y el contexto de inseguridad que se vive en este estado,

Para Angélica Orozco, lamentablemente el caso de Debanhi solo es “la punta del iceberg”, pues aseguró que las irregularidades se presentan en todos los casos con diferentes deficiencias.

“Cometen los mismos graves errores porque no los funcionarios responsables no tienen consecuencias, no van a la cárcel o son despedidos, reina la impunidad”, concluyó.