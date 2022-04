Estamos muy esperanzados de que AMLO vuelva a abrir la puerta del diálogo sobre el Tren Maya, dice experto

Luego de que se cancelara la reunión con artistas y el mandatario para dialogar sobre el Tren Maya, AMLO aseguró en la Mañanera que los ambientalistas fueron los que cancelaron dicho debate.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para el programa Las Noticias de la Tarde, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Rodrigo Medellin, Titular del Instituto de Ecología de la UNAM, aseguró que los ambientalistas y los artistas siguen esperanzados a que el presidente abra nuevamente la puerta del diálogo.

"Estamos muy esperanzados de que vuelva abrir la puerta y de que nos podamos reunir. Es importante poner contexto, nosotros no queremos irnos a reunir con el presidente porque "es con el presidente si o si" y tampoco queremos que nos explique un proyecto que ni él entiende porque no hay nadie que tenga todos los temas y todos los elementos del proyecto en la mano. Lo que yo siempre he pedido, desde que iniciamos esta batalla, es que el presidente llame a diálogo y no nada más a los académicos ni los artistas, que llame a las comunidades mayas pero real, que los llame a diálogo público a todos".

El experto aseguró que pese a que el gobierno ya mantuvo contacto con comunidades, lo cierto es que no han hablado con las más afectadas.

"Hay muchas comunidades más a las que no se les ha solicitado su opinión respecto al tren ¿cómo podrían ellos tener una visión clara del proyecto del tren si no existe el proyecto?".

En la mañanera, el mandatario explicó que los artistas también querían incluir en la reunión a supuestos ambientalistas, de quienes tienen dudas de su actuar.

En ese sentido, y para que no usen al gobierno, los canalizó con la Secretaria de Medio Ambiente y con los responsables de la obra.

El presidente recordó que antes de iniciar la obra se hicieron consultas en las comunidades, mismas que aceptaron la obras sin afectar el medio ambiente.

