Colectivo #SélvamedelTren se manifiesta afuera de Palacio Nacional ante cancelación de reunión con AMLO

Activistas y artistas, integrantes de colectivo #SélvamedelTren, se manifestaron a un costado de Palacio Nacional y reprocharon la cancelación de reunión programada este lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con este colectivo, las 10 personas que estaban en el listado habían confirmado su asistencia a Palacio Nacional, pero de pronto fue suspendida por la Presidencia.

En una conferencia de prensa, realizada en la calle de Corregidora, Arturo Islas adelantó que seguirán las acciones en contra del tramo 5 del Tren Maya, el cual va de Cancún a Tulum.

Explicó que en el encuentro con el presidente se le iba a informar la problemática que representa este tramo para el medio ambiente, pues se pretende construir el Tren Maya en una zona donde hay cenotes y ríos subterráneos.

En ese sentido, adelantó que seguirán promoviendo amparos para que se cambie el trazo, el cual ha sufrido modificación ante la negativa de empresarios --dijo- que no quieren cerca de sus hoteles la obra, pues perjudican sus fachadas.

“Vamos a seguir levantando este movimiento lo más alto que se pueda, hasta donde topen las cosas, hay una suspensión provisional, (y) se está buscando una suspensión definitiva”, dijo.

La reunión tenía la finalidad de explicar la problemática del tramo 5 perteneciente al Tren Maya

Aseguró que ningún integrante del colectivo pertenece a partidos políticos, por lo que no son adversario del gobierno, por lo que sólo quieren ser escuchados para mejor la obra.

“No señor Presidente, invitarnos a su casa y luego cancelarnos es una falta de respeto, eso no tiene que ver con la opinión política, eso no tiene que ver con que si unos están de acuerdo o no con su gestión, nosotros no vamos a juzgar en eso, nosotros íbamos a platicar con usted de manera educada y con respeto.

Mientras daban la conferencia de prensa, personas que pasaban por la zona manifestaron su molestia y gritaban “vendidos” a estos activistas.

