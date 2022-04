Tren Maya: Eugenio Derbez, Rubén Albarrán y otros famosos que respondieron a AMLO

“Sélvame del Tren”, el colectivo de famosos que lanzó un video para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cancelar la construcción del tramo 5 del Tren Maya, aceptó la invitación y propuso como fecha para un encuentro con el mandatario, el próximo lunes 25 de abril.

Aunque el pasado 20 de abril el grupo lanzó un comunicado en el que aceptaba la invitación del presidente López Obrador para sostener un diálogo acerca de este megaproyecto, este jueves, el colectivo urgió al presidente a realizar este encuentro.

Incluso, algunos artistas como Eugenio Derbez, Rubén Albarrán y Arturo Islas decidieron contestar al mandatario de manera individual.

Eugenio Derbez agradeció la invitación del presidente Andrés Manuel Lopéz Obrador para aclarar sus dudas sobre la construcción del Tren Maya e intentar que cambie de opinión, pero el actor y comediante consideró que “no es la mejor idea, porque no somos expertos”.

“El habernos descalificado desde un inicio no llevaba a ningún lado y agradecemos que haya entendido que no estamos en contra de él; qué bueno que rectificó porque no nos están pagando”