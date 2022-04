“No puedo enfermarme o caer hasta que encuentre a mi hija”: Madre de Mitzy Tonanzy, alumna desaparecida del CCH

El 8 de abril, la alumna del CCH Oriente, Mitzy Tonanzin López Cruz, desapareció en el municipio de Nezahualcóyotl, en el estado de México, después de abordar una combi al salir de una cita médica, siendo que hasta el momento se desconoce su paradero.

En entrevista con Guadalupe Juárez en El Heraldo Media Group, Sarahí Cruz, madre de la estudiante desaparecida, aseguró que desconoce qué fue lo que sucedió con su hija, pues solo iba a una cita médica para realizarse unos estudios de rutina, en unos laboratorios que se encuentran a 15 minutos de su hogar.

Aseguró que ya ha dado reporte a las autoridades por lo que se han girado fichas de desaparición tanto en el Nezahualcóyotl, como en la Ciudad de México, además de con ayuda de familias, el CCH Oriente y la UNAM, a través de redes sociales se ha difundido la ficha de búsqueda, aunado a que han salido en brigadas de volanteo para obtener cualquier dato del paradero de la joven.

Cuestionada en torno a cómo se encuentra ella al estar viviendo la desaparición de su hija, Sarahí Cruz, aseguró que entre comillas está bien, pues aseguró no se puede permitir enfermarse deprimirse hasta en contra a su hija, a pesar de sentir un hueco en el corazón y una ansiedad horrible, señaló.

“Hay días que no duermo, no tengo hambre, no tengo ganas de nada, pero el que tenga que buscar a mi hija me levanta, no me voy a permitir caerme hasta que la encuentre, tengo que estar bien por ella”, señaló.