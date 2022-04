AMLO pide a trabajadores que se revelen y elijan libremente a sus líderes sindicales

Ante la próxima elección de dirigentes en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), en la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los sindicalizados a revelarse y elegir libremente a sus representantes, pues afirmó que ese sindicato se fue "charrificando".

"El Sindicato de la UNAM en esa época se fue charrificando. Hago el llamado, vamos a la renovación y hay condiciones inmejorables para que sean los trabajadores que elijan libremente a sus representantes", expuso.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal manifestó que en el STUNAM hay una especie de masoquismo por parte de sus agremiados y los llamó a que se tienen que revelar.

"El llamado a trabajadores es a que rindan un homenaje a Evaristo Pérez Arreola, uno de los fundadores de ese sindicato que ya falleció pero en los años 70, él y otros dirigentes, eran ejemplo de un sindicalismo democrático como lo fue el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)".

Aunque aclaró que el gobierno federal tiene que ser respetuoso con la autonomía universitaria, López Obrador detalló que corresponde si es de su competencia, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, procurará que las elecciones sindicales sean limpias, libres, que se garantice el voto directo y secreto.

"Vamos a pedirle a Luisa María Alcalde que informe sobre este asunto y hacer un exhorto a dirigentes y trabajadores porque la democracia es asunto de todos", indicó.

El mandatario nacional afirmó que son nuevos tiempos, los trabajadores son libres y tienen que ejercer su libertad.

"La libertad no se implora, se conquista, porque pueden haber las condiciones nuevas para que el voto sea secreto, no haya amenazas, pero si el trabajador no se atreve ni tiene la arrogancia de sentirse libre, pues van a seguir apoyando a los líderes antidemocraticos y charros", expresó. La elección de dirigentes en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril y más de 28 mil trabajadores podrán participar.

