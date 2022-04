Asunto de la Ley de la Industria Eléctrica es cosa juzgada, asegura Arturo Zaldívar

El asunto de la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica es cosa juzgada y los votos se contaron correctamente, aseguró el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

En conferencia de prensa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación insistió en que ningún apartado analizado reunió los ocho votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad.

Dijo que la metodología de votación del asunto es normal, pues esta es la misma que se realiza en todos los casos.

“Se llevó a cabo la votación por apartados, ningún apartado en lo individual obtuvo la mayoría calificada de ocho votos que exige la Constitución”, dijo.

Señaló el voto diferenciado de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá y recordó que en siete ocasiones preguntó a los integrantes de la Corte el sentido de su voto.

“Y el ministro González Alcántara dice ‘por la validez’, en ese momento yo consulto al Pleno, si no tienen inconveniente, parece que no hay ocho votos, y en ese momento, si el voto hubiera sido mal recibido, mal interpretado, el ministro González Alcántara, en ese momento, tuvo que haber dicho ‘mi voto es por la invalidez’ y no dijo nada y todo el Pleno aceptó que no había ocho votos”, indicó.

Aseguró que es una falta de respeto a los ministros pensar que él puede decidir el sentido de los votos y cambiar ocho por siete.

“Y (es una falta de respeto pensar que) todos los ministros y ministras simplemente están en la baba o ausentes o no tienen inteligencia o no tienen carácter para decir ‘son ocho votos’, quienes me quieren denostar con que conté mal los votos, a quien están denigrando es a los ministros y ministras, ahora resulta que soy alquimista y que convierto ocho votos en siete”, enfatizó.

Aseguró que no es niñera de nadie y no es responsable de cómo votan los ministros.

Informó que el lunes 18 y martes 19 de abril los ministros se reunieron de forma privada para analizar el acta de la sesión del pasado 7 de abril y era el momento para que González Alcántara Carrancá aclarara su voto y no lo hizo, y esta se aprobó por unanimidad.

