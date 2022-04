Arturo Zaldívar acudirá a penal de Santa Martha Acatitla

El próximo 11 de mayo, el ministro presidente Arturo Zaldívar, acudirá a la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla para reunirse con las mujeres privadas de la libertad.

En conferencia de prensa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que su intención es dialogar con 663 internas y escuchar sus quejas y preocupaciones por las condiciones en las que viven.

Al ser cuestionado si se reunirá con la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, presa en este centro penitenciario, Zaldívar dijo que no se ha establecido la logística, pero no habrá encuentros privados con ninguna mujer porque el objetivo no es hacer entrevistas concretas y no permitirá que su visita se utilice políticamente.

Detalló que acordó con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, trabajar juntos para revertir las condiciones que no sean dignas en la prisión femenil.

Aseguró que después de su visita al centro carcelario, se reunirá con la funcionaria para comentarle sus impresiones de lo que vio y a partir de eso generarán una línea de trabajo.

En los próximos días, informó, el Poder Judicial de la Federación y el gobierno de la Ciudad de México firmarán un convenio para que los defensores públicos federales puedan participar en casos del fuero común en los que se vulneraron derechos humanos.

