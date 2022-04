Caso Debanhi Escobar: padre de la joven lamenta que señalen la desaparición de su hija como una “cortina de humo”

La desaparición de la joven regiomontana, Debanhi Escobar, ocurrido el pasado 8 de abril, ha abierto las puertas para la polémica y los comentarios hirientes por parte de usuarios en redes sociales, quienes señalan que se está generando una cortina de humo alrededor del caso de la joven de 18 años.

Debanhi desapareció en circunstancias por demás extrañas el pasado 8 de abril, cuando salió de una fiesta localizada en el municipio de Escobedo, según se sabe a bordo de un automóvil de alquiler, sin embargo, en algún momento la joven decidió bajar del taxi y despedir al chofer, quedando totalmente sola en medio de la carretera rumbo a Laredo en plena madrugada.

A partir de entonces, lo único que se sabe a ciencia cierta, es que la jovencita fue fotografiada por el chofer del taxi y esa imagen fue enviada a dos de sus amigas, quienes habían llegado junto con Debanhi a la fiesta, pero se fueron antes, dejándola sola en una quinta en la que se celebraba la reunión; en algún momento las chicas le enviaron al taxista para que la recogiera pensando que era un “transporte confiable” y a su vez mandaron esa misma fotografía a los padres de Debanhi.

A partir de entonces, la joven se encuentra desaparecida, y a pesar de los esfuerzos del gobierno de Nuevo León, grupos de búsqueda, amigos, familiares y fiscalías de otros estados, las pesquisas no han rendido frutos.

En horas recientes se difundió el dato de que la joven acudió a pedir ayuda a una empresa de transportes, ubicada muy cerca del sitio en el que se le vio por última vez, según los informes, ella entró a las instalaciones, pero no se le vio salir nunca, lo que generó que la Fiscalía de Nuevo León volteará los ojos hacía ese lugar y comenzara una investigación.

En tanto, el padre de Debanhi, quien en todo momento ha estado al pendiente de la búsqueda e información sobre su hija, salió a dar la cara luego de que en días recientes ha crecido el rumor en redes sociales y entre los propios pobladores de que el caso de su joven hija es una especie de “cortina de humo”, por el interés mediático que ha despertado.

Al respecto el papá de Debanhi, Mario Escobar, negó dichos señalamientos y lamentó que se quiera lucrar con el dolor de su familia y señalarlos por algo que no se le desea a nadie.

“Yo estoy buscando a mi hija, las autoridades me están apoyando, son palabras muy dolorosas para nosotros como familia, nos tocó a nosotros que la desaparición de Debanhi haya llegado a tanta gente, hubiera querido que no nos tocara y que no hubiera desaparecido mi hija obviamente”, dijo el señor durante una entrevista.