"No salgas": las últimas palabras de su madre a Debanhi Escobar la noche de su desaparición

El caso de Debanhi Escobar sigue conmocionando al estado de Nuevo León y continúan saliendo rastros de esa noche en que la joven salió de fiesta y no volvió a casa.

Este lunes 18 de abril Mario Escobar, padre de la joven, habló con medios de comunicación para relatar cómo fue la última conversación que tuvieron con ella.

"Ella nos dice que va a una fiesta, llegan sus amigas ahí a la casa, mi esposa le comenta 'no salgas, hay mucha inseguridad', pero ellos como adolescentes no miden los peligros. Ella por ser mayor de edad pensó que no iba a tener complicación. Se despide con nosotros y ya no volvimos a saber de Debanhi, nos contactamos con sus amigas, con el Locatel, con el MP", declaró